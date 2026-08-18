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Na Aleac, Bittar e Nicolau Júnior selam apoio mútuo rumo à reeleição

Bittar agradeceu o gesto de apoio e frisou a importância de somar forças com quem já provou compromisso com o estado

Por Redação ContilNet
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Na Aleac, Bittar e Nicolau Júnior selam apoio mútuo rumo à reeleição
O senador Marcio Bittar (PL) e o deputado estadual Nicolau Júnior (PP)/Foto: Ascom

O senador Marcio Bittar (PL) esteve nesta terça-feira (18) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco, onde recebeu a confirmação pública de apoio à sua candidatura à reeleição ao Senado pelo presidente da Casa, deputado estadual Nicolau Júnior (PP), também candidato à reeleição.

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A manifestação reitera uma aliança construída ao longo dos últimos anos entre os dois parlamentares. Nicolau Júnior está à frente da Aleac desde julho de 2024 – seu segundo período na presidência da Casa, depois de já ter comandado o Legislativo estadual entre 2019 e 2023 – e está em campanha pela reeleição ao quarto mandato de deputado estadual.

A proximidade entre os dois tem raiz em pautas comuns de desenvolvimento do Acre, com destaque para a mobilização em torno da ponte sobre o Rio Juruá, obra aguardada há décadas pela população do Vale do Juruá, que hoje ainda depende da travessia por balsa entre Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves.

Bittar agradeceu o gesto de apoio e frisou a importância de somar forças com quem já provou compromisso com o estado. “É uma satisfação muito grande poder contar com o apoio de um aliado que sempre esteve junto nas pautas que mudam a vida do acreano. Agora é a nossa vez de caminhar junto com ele, buscando juntos a reeleição”.

O apoio de Nicolau Júnior se soma à articulação já consolidada em torno da chapa majoritária “Avança Acre”, formada por Mailza Assis (PP), candidata ao governo do Estado, e Jéssica Sales (MDB), que concorre à vice-governadoria. Bittar tem defendido publicamente essa aliança como o caminho para manter a união da direita acreana em torno de um projeto de continuidade administrativa em favor do desenvolvimento do Acre.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
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