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Vereador cobra explicações sobre fechamento de UBS que funcionava à noite em Sena

Tom Cabeleireiro informou que pretende encaminhar um ofício ao secretário municipal de Saúde

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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Vereador cobra explicações sobre fechamento de UBS que funcionava à noite em Sena
Vereador Tom Cabeleireiro (PL)/Foto: Reprodução

O vereador Tom Cabeleireiro (PL), integrante da base de apoio do prefeito Gerlen Diniz, cobrou explicações durante a sessão da Câmara Municipal realizada na noite desta terça-feira (18) sobre o fechamento da UBS municipal Carlos Afonso, que oferecia atendimento à população no período noturno.

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Segundo o parlamentar, moradores procuraram seu gabinete para questionar a suspensão dos atendimentos durante a noite. Ele destacou que o horário era importante principalmente para trabalhadores que passam o dia ocupados e encontram no período noturno uma oportunidade para buscar serviços de saúde.

Diante das reclamações, Tom Cabeleireiro informou que pretende encaminhar um ofício ao secretário municipal de Saúde solicitando esclarecimentos sobre os motivos que levaram ao encerramento do atendimento noturno na unidade.

“Eu fui procurado por moradores que questionaram o fechamento da unidade. Diante disso, não posso ficar calado e vou enviar um ofício ao secretário para que explique a situação. Espero que outra unidade oferte serviços de saúde à noite, pois nosso povo precisa”, afirmou o vereador.

O parlamentar ressaltou ainda a necessidade de garantir alternativas para que a população que trabalha durante o dia não fique prejudicada pela mudança no funcionamento da unidade.

A expectativa agora é que a Secretaria Municipal de Saúde apresente esclarecimentos sobre a decisão e informe se haverá a oferta de atendimento noturno em outra unidade de saúde do município.

Veja o vídeo:

 

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