08/08/2026
ContilNet Notícias Logo
08/08/2026
ContilPop
Britney Spears faz desabafo sobre música e possível volta: “Nunca fui eu”
Helena fica de fora de Arraial de Bruna Biancardi e Neymar
“Estrelas da Casa” revela lista final de candidatos para entrar em reality
Produtor musical de Madonna e U2, William Orbit morre aos 69 anos
Anitta faz confissão ao vivo e Ana Maria Braga cai na gargalhada
Morre a atriz Clodd Dias, destaque da série “As Five” aos 49 anos
Zé Felipe manda recado para Ana Castela em show e web reage
Gabriel Barbosa em filme da Netflix: saiba quem é o ator
Saiba quem é Myra Ruiz, atriz pedida em casamento no palco de Wicked
Inês Brasil pôs imóvel à venda antes de zerar bens no TSE

Nicolau revela próximos passos do novo concurso da Aleac

Presidente afirmou que equipe jurídica começará a discutir o edital

Por Matheus Mello, ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Nicolau revela próximos passos do novo concurso da Aleac

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, informou que a Casa dará novos passos na organização do concurso público previsto para este ano. Segundo ele, uma reunião marcada para a próxima semana deverá tratar da elaboração do edital e da definição da banca responsável pelo certame.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

A declaração foi dada durante entrevista ao estúdio do ContilNet, na transmissão da Expoacre 2026, nesta quinta-feira (6).

De acordo com Nicolau, o avanço ocorre após a aprovação de medidas voltadas à reorganização administrativa da Assembleia, entre elas o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Saúde da Casa.

“Agora a gente pode fazer. Semana que vem vou me reunir com a minha equipe para que possamos começar a tratar disso”, afirmou.

O parlamentar ressaltou que o concurso exige planejamento e cautela, principalmente na escolha da instituição que ficará responsável pela aplicação das provas.

“Concurso é uma coisa muito séria. A gente tem que ter muita responsabilidade, escolher uma banca séria, de renome. Não é uma coisa simples”, disse.

Nicolau afirmou ainda que, neste momento, ainda não há uma data definida para a publicação do edital. Segundo ele, essa definição dependerá das discussões que serão realizadas nos próximos dias.

“Muita gente pergunta quando sai o edital. É justamente isso que vamos começar a discutir na próxima semana com a equipe jurídica”, explicou.

Durante a entrevista, o presidente da Aleac também fez um balanço da atual legislatura e destacou projetos aprovados em parceria com os governos de Gladson Cameli e Mailza Assis, além de medidas voltadas à valorização de categorias do funcionalismo público. Entretanto, afirmou que a realização do concurso público é uma das prioridades da gestão por representar a oportunidade de ingresso de novos servidores na Assembleia.

Assista a entrevista na íntegra:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.