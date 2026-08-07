Nicolau revela próximos passos do novo concurso da Aleac

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Nicolau Júnior, informou que a Casa dará novos passos na organização do concurso público previsto para este ano. Segundo ele, uma reunião marcada para a próxima semana deverá tratar da elaboração do edital e da definição da banca responsável pelo certame.

A declaração foi dada durante entrevista ao estúdio do ContilNet, na transmissão da Expoacre 2026, nesta quinta-feira (6).

De acordo com Nicolau, o avanço ocorre após a aprovação de medidas voltadas à reorganização administrativa da Assembleia, entre elas o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da Saúde da Casa.

“Agora a gente pode fazer. Semana que vem vou me reunir com a minha equipe para que possamos começar a tratar disso”, afirmou.

O parlamentar ressaltou que o concurso exige planejamento e cautela, principalmente na escolha da instituição que ficará responsável pela aplicação das provas.

“Concurso é uma coisa muito séria. A gente tem que ter muita responsabilidade, escolher uma banca séria, de renome. Não é uma coisa simples”, disse.

Nicolau afirmou ainda que, neste momento, ainda não há uma data definida para a publicação do edital. Segundo ele, essa definição dependerá das discussões que serão realizadas nos próximos dias.

“Muita gente pergunta quando sai o edital. É justamente isso que vamos começar a discutir na próxima semana com a equipe jurídica”, explicou.

Durante a entrevista, o presidente da Aleac também fez um balanço da atual legislatura e destacou projetos aprovados em parceria com os governos de Gladson Cameli e Mailza Assis, além de medidas voltadas à valorização de categorias do funcionalismo público. Entretanto, afirmou que a realização do concurso público é uma das prioridades da gestão por representar a oportunidade de ingresso de novos servidores na Assembleia.

Assista a entrevista na íntegra: