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Parque das Acácias fica lotado durante lançamento da pré-candidatura de Thor

Evento reuniu apoiadores e lideranças políticas

Por Sávio Buriti, ContilNetAtualizado
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Parque das Acácias fica lotado durante lançamento da pré-candidatura de Thor
Evento reuniu apoiadores e lideranças políticas/Foto: ContilNet

O Parque das Acácias, em Rio Branco, ficou lotado na noite desta quinta-feira (30) durante o lançamento da pré-candidatura de Thor Dantas ao Governo do Acre. A convenção foi promovida pela aliança formada por PT, PCdoB, PV, PSB e Podemos.
Militantes, filiados e apoiadores dos partidos ocuparam o espaço para acompanhar os discursos e a apresentação do projeto político da aliança para as eleições de 2026.

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O evento também reuniu a bancada de pré-candidatos a deputado federal e estadual, além de dirigentes partidários e representantes das legendas que integram o grupo.

A grande movimentação marcou a convenção, que seguiu com discursos e apresentações das candidaturas que disputarão cargos no Executivo e no Legislativo.

Mesmo com os apagões registrados durante a programação, o evento continuou e manteve a participação do público no Parque das Acácias.
A lotação do espaço foi destacado pelo o público como uma demonstração de apoio à pré-candidatura de Thor Dantas e à composição política formada pelos oito partidos no Acre.

 

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