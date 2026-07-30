Evento reuniu apoiadores e lideranças políticas/Foto: ContilNet

O Parque das Acácias, em Rio Branco, ficou lotado na noite desta quinta-feira (30) durante o lançamento da pré-candidatura de Thor Dantas ao Governo do Acre. A convenção foi promovida pela aliança formada por PT, PCdoB, PV, PSB e Podemos.

Militantes, filiados e apoiadores dos partidos ocuparam o espaço para acompanhar os discursos e a apresentação do projeto político da aliança para as eleições de 2026.

O evento também reuniu a bancada de pré-candidatos a deputado federal e estadual, além de dirigentes partidários e representantes das legendas que integram o grupo.

A grande movimentação marcou a convenção, que seguiu com discursos e apresentações das candidaturas que disputarão cargos no Executivo e no Legislativo.

Mesmo com os apagões registrados durante a programação, o evento continuou e manteve a participação do público no Parque das Acácias.

A lotação do espaço foi destacado pelo o público como uma demonstração de apoio à pré-candidatura de Thor Dantas e à composição política formada pelos oito partidos no Acre.