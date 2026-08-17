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Pesquisa aponta Flávio Bolsonaro e Lula com maiores taxas de rejeição

Pesquisa aponta Flávio Bolsonaro e Lula com maiores taxas de rejeição

Por Redação ContilNet
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Rejeição de Flávio cresce e atinge 57% enquanto a de Lula cai para 50%, aponta pesquisa
No primeiro turno, petista marca 41% contra 36% do senador do PL; no segundo, placar é 47% a 44%./ Foto: Reprodução

A avaliação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra 47% de aprovação e 48% de desaprovação, configurando empate técnico no limite da margem de erro, apontam dados da nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira (17). O grupo que não soube ou não respondeu representa 5% dos entrevistados.

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Em relação ao levantamento anterior, publicado em 10 de agosto, o índice de aprovação oscilou um ponto percentual para cima (era de 46%), enquanto a desaprovação recuou um ponto (somava 49%).

No detalhamento do trabalho da gestão federal, 34% dos entrevistados classificam o governo como “ótimo ou bom”, 25% o consideram “regular” e 42% o avaliam como “ruim ou péssimo”.

O estudo também mediu a taxa de rejeição dos nomes cotados para a disputa presidencial. O senador Flávio Bolsonaro (PL) apresenta o maior índice de recusa entre os eleitores, com 50%, seguido por Lula, com 48%. Os percentuais repetem o resultado da amostragem da semana passada.

Na sequência aparecem o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), rejeitado por 34%, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 33%, e Renan Santos (Missão), com 32%.

Nas simulações para a corrida presidencial, Lula lidera a disputa no primeiro turno com 41% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 36%, diferença que supera a margem de erro de dois pontos percentuais. Ronaldo Caiado marca 5%.

Em eventuais cenários de segundo turno, o resultado indica empate técnico entre os primeiros colocados. Lula atinge 47% contra 44% de Flávio Bolsonaro. No confronto direto com Ronaldo Caiado, o petista soma 45% ante 42% do ex-governador goiano.

Ficha técnica

A pesquisa BTG/Nexus entrevistou 2.003 eleitores por telefone (sistema CATI) entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03317/2026.

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