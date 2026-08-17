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Pesquisa mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno

Levantamento mostra estabilidade na corrida presidencial

Por Redação ContilNet
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Pesquisa mostra empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno
Lula soma 41% contra 36% de Flávio Bolsonaro em novo levantamento BTG/Nexus/ Foto: Reprodução

A nova rodada da pesquisa BTG/Nexus, divulgada nesta segunda-feira (17), mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente no primeiro turno da corrida à Presidência da República. Nas simulações de segundo turno, o petista aparece numericamente na liderança, mas empata tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL) e com o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD).

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No cenário de primeiro turno, Lula registra 41% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro soma 36%. A distância de cinco pontos percentuais entre os dois está fora da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos para mais ou para menos. O ex-governador Ronaldo Caiado aparece com 5%.

O levantamento aponta estabilidade em relação à amostragem anterior, publicada em 10 de agosto, quando Lula tinha 40% e Flávio somava 35%. A oscilação de um ponto para cima em ambos os casos ocorreu dentro da margem.

Nas simulações para a segunda etapa do pleito, Lula atinge 47% das preferências contra 44% de Flávio Bolsonaro. O resultado repete os exatos percentuais do levantamento da semana passada e configura empate técnico no limite da margem.

A igualdade estatística também é registrada no embate entre Lula e Ronaldo Caiado, no qual o atual presidente alcança 45% ante 42% do político do PSD.

O instituto testou ainda cenários em que o petista enfrenta o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e Renan Santos (Missão). Nessas duas hipóteses, o candidato do PT aparece à frente fora da margem de erro.

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone (sistema CATI) entre os dias 14 e 16 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-03317/2026.

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