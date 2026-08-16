Primeiro ato de campanha de Flávio Bolsonaro reúne 8,9 mil pessoas em Copacabana

Grupo não mediu evento de Lula em São Bernardo do Campo devido à ausência de autorização para sobrevoo

Total de participantes em Copacabana ficou abaixo das marcas registradas em manifestações em 2024 e 2025/ Foto: Reprodução

O ato oficial de lançamento da campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República reuniu cerca de 8,9 mil pessoas no momento de maior concentração, na manhã deste domingo (16), na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A estimativa foi divulgada pelo Monitor do Debate Político do Meio Digital da Universidade de São Paulo (USP) e do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), em parceria com a organização não governamental More in Common.

A contagem tomou como referência as 11h30, horário identificado pelos pesquisadores como o pico de público ao longo da orla. Com margem de erro estimada em 12 pontos percentuais para mais ou para menos, o total de presentes oscilou entre 7,8 mil e 9,9 mil participantes.

O volume registrado no primeiro evento público da candidatura de Flávio Bolsonaro ficou abaixo de outras mobilizações promovidas por lideranças de direita no mesmo ponto de Copacabana nos últimos anos. Em 16 de março de 2025, um ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reuniu 18,3 mil pessoas no horário de pico. Em abril de 2024, manifestação semelhante registrou 32,7 mil presentes. Já nas comemorações do 7 de Setembro de 2022, a estimativa do grupo indicou a presença de 64,6 mil participantes na praia.

Para calcular a densidade da multidão, a equipe de pesquisadores realizou sete sobrevoos com drones entre 9h45 e 12h30. Após a definição das 11h30 como o momento de maior adesão, os técnicos selecionaram sete fotografias sem sobreposição de área que cobriam toda a extensão do público.

As imagens foram submetidas ao programa de inteligência artificial Point to Point Network (P2PNet), algoritmo desenvolvido por pesquisadores da Universidade de Chequião, na China, em parceria com a empresa de tecnologia Tencent. A ferramenta identifica e contabiliza individualmente os pontos correspondentes às cabeças dos manifestantes.

O sistema, treinado com banco de dados de imagens brasileiras organizado pela USP, apresenta precisão de 72,9% na identificação individual e erro percentual médio de 12% em aglomerações com mais de 500 pessoas. O acervo fotográfico utilizado no cálculo foi publicado pelos organizadores da pesquisa para verificação aberta.

O relatório dos pesquisadores informou que não foi possível realizar a contagem de público no ato de abertura da campanha à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizado também neste domingo, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).

De acordo com o Monitor da USP e a More in Common, a captura de imagens aéreas não ocorreu porque a Presidência da República indeferiu o pedido de autorização para o sobrevoo do drone da equipe sobre o estádio paulista. O documento ressalta que a autorização para registro aéreo do grupo havia sido concedida durante a campanha eleitoral de 2022.