Trump manda reduzir exercícios militares com a Coreia do Sul na véspera de treino conjunto

Governo sul-coreano declara que programação do treinamento conjunto será mantida/ Foto: Reprodução

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (16) que determinou ao Pentágono a redução drástica dos exercícios militares conjuntos realizados com a Coreia do Sul. O anúncio ocorre na véspera do início da operação Ulchi Freedom Shield, um dos principais treinamentos anuais entre os dois países, previsto para começar nesta segunda-feira (17).

Em publicação em redes sociais, Trump declarou-se insatisfeito com a realização das manobras, argumentando que as operações representam custos elevados e podem ser interpretadas como uma provocação à Coreia do Norte. O presidente americano também mencionou manter uma relação diplomática “muito boa” com o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

Apesar da manifestação do presidente americano, o governo da Coreia do Sul informou que o cronograma das atividades será mantido conforme o planejado.

O exercício Ulchi Freedom Shield, programado para ocorrer entre 17 e 27 de agosto, prevê a mobilização de aproximadamente 18 mil militares sul-coreanos, além de contingentes das forças americanas e de países vinculados ao Comando das Nações Unidas na Coreia. O objetivo oficial é ampliar a capacidade de resposta defensiva na região.

O treinamento deste ano inclui simulações voltadas a novas modalidades de combate, como guerras cibernéticas, interferências em sistemas de GPS e o emprego de drones, levando em consideração dados recentes do conflito na Ucrânia.

O anúncio de redução coincide com um período de elevação de tensão na Península Coreana, marcado pela retomada de testes com mísseis balísticos por Pyongyang e pela aproximação militar entre a Coreia do Norte e a Rússia. Neste domingo, tropas sul-coreanas efetuaram disparos de advertência após soldados norte-coreanos ultrapassarem brevemente a linha de demarcação militar entre os países.

Trump também vinculou a decisão a divergências com Seul em relação à política externa no Oriente Médio, afirmando que a Coreia do Sul teria recusado um pedido para integrar os esforços americanos voltados à desnuclearização do Irã.