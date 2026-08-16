“Quem já fez quer fazer mais”: Jorge Viana lança campanha ao Senado

Vídeo une memória do passado e expectativas de uma nova geração

Viana aposta na experiência e no futuro/Foto: Reprodução

Jorge Viana (PT) lançou sua campanha ao Senado pelo Acre neste domingo (16), apostando na experiência acumulada em cargos públicos e na ideia de que quem já transformou o estado pode voltar a fazer mais. O ex-governador apresentou uma peça que conecta diferentes gerações.

O vídeo começa com uma conversa sobre filhos, futuro e o momento em que os jovens deixam a própria terra em busca de oportunidades. A narrativa contrapõe a memória de quem acompanhou mudanças no Acre ao desejo de uma nova geração de construir a vida no estado.

“A minha mãe vive falando do Acre que ela viu mudar, e eu quero falar do Acre que eu ainda quero ver. Eu quero estudar aqui, eu quero ter um futuro aqui”, diz uma jovem na peça de campanha.

Em seguida, ela afirma que deseja conhecer outros lugares, mas sem ser obrigada a deixar o estado para encontrar melhores condições de vida.

“Eu quero conhecer o mundo também. Eu não quero precisar sair daqui para ter um futuro. A minha geração quer ir para a frente e quer levar o Acre junto”, completa.

Experiência e futuro no centro da campanha

A estratégia de Jorge Viana busca transformar sua trajetória política em argumento eleitoral. Sem ficar restrito às realizações do passado, o candidato tenta apresentar a própria experiência como um caminho para atender às expectativas dos jovens acreanos.

O desejo de permanecer no Acre ocupa o centro da mensagem. A campanha aborda uma preocupação recorrente entre famílias que veem filhos e parentes deixarem o estado para estudar, trabalhar ou procurar novas oportunidades.

“Quero viver para ver essa geração construindo a vida aqui”, afirma outra personagem do vídeo.

Na parte final, Jorge Viana entra na conversa e convida os eleitores a participarem da campanha. “Essa caminhada eu já conheço. Agora eu queria te pedir: vem comigo”, declara.

Ex-prefeito de Rio Branco, ex-governador do Acre e ex-senador, Jorge Viana retorna à disputa por uma vaga no Senado. No lançamento, o petista combina a lembrança de suas gestões anteriores com a promessa de trabalhar para que as novas gerações encontrem perspectivas dentro do próprio estado.