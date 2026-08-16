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Fábio Rueda abre campanha no Bujari com foco em saúde e investimentos

Candidato reuniu apoiadores e lideranças durante agenda no município

Por Dry Alves, ContilNet
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Fábio Rueda abre campanha no Bujari com foco em saúde e investimentos
Rueda inicia caminhada eleitoral no Bujari/Foto: Reprodução

O candidato a deputado federal Fábio Rueda iniciou sua caminhada eleitoral pelo município do Bujari, em uma reunião política que reuniu apoiadores, lideranças e moradores da região.

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Durante o encontro, Rueda reforçou seu compromisso com a saúde e com o desenvolvimento do Bujari, destacando a importância de ampliar as oportunidades e buscar investimentos para melhorar a qualidade de vida da população.

A reunião foi organizada pelo ex-prefeito do Bujari, Romualdo Araújo, que reuniu apoiadores para marcar o início da caminhada de Rueda no município.

Animado com o início da campanha, Fábio Rueda afirmou estar confiante no resultado das eleições e destacou a importância de construir uma trajetória baseada no diálogo com a população.

“Estou muito animado com o início da nossa campanha. Começar pelo Bujari, ao lado de tantos amigos, apoiadores e lideranças, renova ainda mais a nossa disposição de trabalhar pelo Acre na Câmara dos Deputados. Estou confiante e acredito que, com união, humildade e muito trabalho, vamos conquistar essa vitória”, afirmou Rueda.

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