17/08/2026
ContilNet Notícias Logo
17/08/2026
ContilPop
Marília Tavares reúne multidão durante show no interior do Acre
Karoline Lima relata vício em joias: “Preciso me controlar”
Saiba onde assistir Heroes, série protagonizada por Hayden Panettiere
Que horas estreia ‘Por Você’, nova novela das 7 da TV Globo?
Show do Milhão: universitários erram e participante perde valor
Hayden Panettiere: emergência foi chamada por parada cardíaca
Dias após término, MC Livinho e Byanca Gabarron reatam
“Noiva de Frankenstein”: mulher relata cirurgias do rosto à vagina
Anitta revela no Altas Horas que quase recebeu outro nome ao nascer
Bianca Andrade explica ausência na estreia do Dança dos Famosos

‘Ruivinha” e ‘Padeiro da Fundhacre’: os nomes mais inusitados das eleições

Levantamento do ContilNet reúne candidatos a deputado estadual e federal que apostaram em nomes fora do comum

Por Redação ContilNetAtualizado
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
‘Ruivinha” e ‘Padeiro da Fundhacre’: os nomes mais inusitados das eleições
Registros de candidaturas foram feitos na plataforma do TSE/Foto: Reprodução

Em uma eleição marcada por disputas acirradas, alianças, campanhas milionárias e discursos cuidadosamente ensaiados, há quem escolha um caminho menos convencional para ser lembrado pelo eleitor: o próprio nome.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

No Acre, candidatos a deputado estadual e federal registrados para as eleições de 2026 chamam atenção por nomes de urna que fogem do padrão e, em alguns casos, parecem ter saído diretamente de um apelido de infância, de uma profissão ou de uma história pessoal.

O ContilNet analisou os nomes de urna dos candidatos que disputam vagas na Assembleia Legislativa do Acre e na Câmara dos Deputados e separou alguns dos mais diferentes desta eleição.

Entre eles está Carlinha Motogirl, nome que já entrega, de cara, uma possível relação com o universo das motocicletas. Também aparece Coelhão, um apelido curto, sonoro e que dificilmente passa despercebido na lista de candidatos.

Outro que chama atenção é Curió do Tucumã, uma combinação que mistura um pássaro bastante conhecido na região amazônica com uma referência típica da cultura acreana. Na mesma linha, há Dona Riso, nome que aposta em uma característica diretamente associada à alegria.

O universo esportivo também aparece entre os nomes. É o caso de Júnior Maromba, expressão popularmente associada a quem frequenta academia e cultiva uma rotina ligada à musculação.

Há ainda nomes que despertam curiosidade justamente pela combinação pouco usual. Mara Ré, Raiane do Ó e Ruivinha estão entre eles.

Na lista também aparece Padeiro da Fundhacre, que incorpora uma profissão e uma referência direta à Fundação Hospital Estadual do Acre ao nome de urna. Já Salles Moto Rosa reúne sobrenome, motocicleta e uma cor em uma combinação que chama atenção na hora de conferir a relação de candidatos.

Outro nome que foge completamente do convencional é My Parfan, com uma grafia que certamente se destaca entre os nomes tradicionais encontrados nas urnas.

Os nomes de urna são uma estratégia antiga da política brasileira. Em muitos casos, apelidos e referências profissionais acabam sendo mais reconhecidos pelo eleitor do que o nome civil do candidato. Para quem disputa uma eleição proporcional, em que dezenas de nomes aparecem na mesma tela ou cédula, ser facilmente lembrado pode fazer diferença.

Confira:

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.