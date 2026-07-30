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STF autoriza PF a investigar Lulinha por corrupção e influência

Apuração envolve negócios relacionados à comercialização de cannabis medicinal

Por Redação ContilNet
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STF autoriza PF a investigar Lulinha por corrupção e influência
STF autoriza investigação de Lulinha/Foto: Reprodução

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quinta-feira (30) a abertura de um inquérito para investigar o empresário Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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A investigação pretende apurar suspeitas de corrupção e tráfico de influência em negociações relacionadas à comercialização de cannabis medicinal em programas vinculados ao Ministério da Saúde. A autorização foi concedida após um pedido apresentado pela Polícia Federal.

Segundo as informações divulgadas, os investigadores querem esclarecer se Lulinha teria atuado com a empresária Roberta Luchsinger para beneficiar a World Cannabis, empresa ligada ao lobista Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”.

O pedido da PF menciona possíveis contatos entre os investigados e servidores públicos, inclusive integrantes do gabinete da Presidência da República. A corporação também solicitou o compartilhamento de provas obtidas durante a Operação Sem Desconto, que investiga irregularidades em descontos aplicados a benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A Polícia Federal identificou pagamentos que somam R$ 1,5 milhão realizados pelo Careca do INSS à empresa de Roberta Luchsinger. Em uma das conversas analisadas, o lobista teria afirmado que determinado repasse seria destinado ao “filho do rapaz”. Os investigadores apuram se a expressão fazia referência a Lulinha.

A apuração também identificou viagens de Lulinha e do Careca do INSS para Madri e Lisboa em períodos coincidentes. Conforme o material reunido pela PF, os envolvidos discutiam um projeto comercial no setor de cannabis medicinal.

Em manifestação divulgada após a repercussão do caso, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, responsável pela defesa de Lulinha, afirmou ter recebido a notícia com “perplexidade” e classificou a investigação como uma possível tentativa de busca indiscriminada por provas.

A defesa declarou ainda que Fábio Luís não possui relação direta ou indireta com irregularidades e que apresentará os esclarecimentos necessários durante o andamento do inquérito. A abertura da investigação não representa condenação nem comprovação dos crimes mencionados.

Conteúdo Original / Fonte: Com informações Metrópoles
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