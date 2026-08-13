TSE suspende novas filiações após caso de Flávio no Missão

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kássio Nunes Marques, suspendeu nesta quinta-feira o registro de novas filiações partidárias no sistema Filia. Segundo a Corte, o objetivo é garantir que não haverá novas tentativas indevidas de processamento após o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, que foi registrado indevidamente no Missão, partido de Renan Santos.
De acordo com o tribunal, a medida não causa prejuízos às siglas e candidatos uma vez que a legislação exige a prazos para filiação partidária com o objetivo de participar das eleições. O sistema Filia segue recebendo pedidos e deve ser reativado em breve para o processamento de novas filiações aos partidos.
Além da suspensão do sistema, Nunes Marques também determinou que fossem apuradas tentativas de fraude envolvendo nomes de outros candidatos à Presidência.
A equipe técnica identificou uma tentativa de alterar a filiação partidária do presidente Lula, mas a troca não chegou a ser efetivada. Com isso, os dois candidatos estão com a situação regularizada.