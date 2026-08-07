Decisão foi anunciada em carta aberta/Foto: Reprodução

O ex-governador Binho Marques anunciou que não poderá integrar a chapa de Jorge Viana como segundo suplente na disputa pelo Senado nas eleições de 2026. A decisão foi comunicada por meio de uma carta aberta, na qual ele explica os motivos da mudança.

Apesar de deixar a composição da chapa, Binho reafirmou que continuará participando do processo eleitoral. O ex-governador atuará na coordenação das campanhas de Thor Dantas ao Governo do Acre e de Jorge Viana ao Senado. Confira a carta:

NOTA PÚBLICA

Cresci no Acre. Minha família está aqui há mais de um século.

Meu avô materno, Abraão Fecury, chegou no Acre em 1906, trazendo coragem e disposição para trabalhar. Meu pai, paraibano, veio durante a Segunda Guerra, como fiscal do Banco da Borracha, servindo nosso estado em um momento importante de sua história. Eu sigo esse caminho: o caminho de quem luta pelo Acre, deixando as coisas um pouco melhores do que encontrou.

Por isso preciso ser claro com vocês sobre o que aconteceu com minha candidatura.

Houve um erro técnico no registro da minha candidatura como primeiro suplente do senador Jorge Viana. Um erro de prazos, de datas, daqueles detalhes que não parecem importantes até o dia em que o juiz diz que são. Erramos. Reconheço esse erro e não vou discutir com a justiça. Acato a decisão da Justiça e respeitarei o processo. É assim que funciona. É assim que tem que funcionar.

Vocês conhecem muito bem quem sou e quais são meus propósitos.

Depois de toda minha trajetória aqui, até concluir meu governo, trabalhei fora durante anos no Ministério da Educação e em organizações que defendem a educação pública no Brasil. Fiz isso porque o Acre inspirou o país inteiro com o trabalho realizado por nós. Aqui, junto com Jorge Viana e vocês, a gente conseguiu fazer uma reforma educacional que nos levou dos últimos lugares para os dez primeiros do Brasil. Dezenas de milhares de crianças, jovens e adultos acreanos tiveram acesso a escolas de qualidade e começaram a aprender de verdade. Era um tempo em que o Acre apareceu entre os poucos estados que fazem da educação um direito assegurado.

Quando você vê que funciona, que é possível melhorar a vida das pessoas através da educação, como é que você para? Não para. Você continua.

Então continuei. No MEC trabalhei para melhorar o Fundeb — aquele fundo que coloca dinheiro na educação. Criei o VAAT que, com apoio de organizações da sociedade civil, entrou em nossa Constituição Federal. Com um jeito novo de calcular quanto cada estado precisa receber. O Acre passou a receber muito mais recursos. Muito mais mesmo. Dinheiro que foi para sala de aula, para professor, para merenda, para ajudar de verdade as nossas crianças.

Fiz isso porque amo a educação. Porque sou acreano. Porque meu compromisso é com o Acre e com o Brasil.

Agora voltei.

Voltei porque o Acre precisa virar a página. Precisa parar de sofrer com a corrupção, com o desperdício, com os que só querem ganhar dinheiro em cima do nosso povo. Voltei porque Thor Dantas e Jorge Viana têm um projeto real para devolver a esperança para quem vive aqui. E, por este mesmo motivo, o Jorge, amigo e parceiro de muitas lutas, fez o convite para que eu fosse seu primeiro suplente para o senado. Fiquei profundamente honrado!

Voto Jorge Viana Senador. Voto Thor Dantas Governador. Voto Lula Presidente. E vou trabalhar todos os dias para que eles vençam. Porque quando eles vencem, vence o Acre e vence o Brasil. O Acre e o Brasil merecem vencer.

A minha candidatura não aconteceu. Tudo bem. Meu objetivo não é ter um cargo. Estou aqui porque meu avô veio para o Acre acreditando que este lugar tem futuro. Estou aqui porque meu pai criou e realizou com pioneirismo muitos sonhos no Acre. A primeira base de assistência técnica e produção de mudas para os produtores familiares, que foi a Estação Experimental; o Jardim Nazle, que foi o primeiro loteamento do Estado; a Aême Arte Ltda, nossa primeira livraria; e a Cerâmica Santo Antônio, com meus tios no Quinari.

A garra do meu pai e suas obras me inspiraram a idealizar e realizar como Secretário de Educação e como Governador muitas obras e serviços para nossa terra, como a OCA, a Usina de Arte João Donato, a Biblioteca Pública (já considerada uma das cinco melhores do Brasil), inúmeras pontes, ramais e rodovias por todo o Acre, diversos conjuntos habitacionais integrados com as nossas cidades, e empreendimentos como Acreaves e Dom Porquito entre tantos outros.

Por tudo isso estou aqui. Estou aqui porque acredito, de verdade, que o Acre pode voltar a sorrir.

Vou continuar aqui. Vou trabalhar mais ainda pela vitória da Frente Ampla, seja na coordenação das campanhas do Jorge e do Thor, seja nas ruas. Vou continuar lutando incansavelmente para que o Acre volte a caminhar para frente.

Binho Marques

Agosto de 2026