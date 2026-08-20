Valdete Souza vai ao Quinari conferir aplicação de emendas de Mailza

Ela percorreu ruas que receberam serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e outras intervenções de infraestrutura urbana

Valdete afirmou que os registros públicos demonstram a destinação dos recursos ao município/Foto: Reprodução

A advogada, jornalista e militante política Valdete Souza esteve em Senador Guiomard, o Quinari, para conferir de perto a aplicação de recursos de emendas parlamentares destinadas ao município durante o período em que Mailza Assis exercia o mandato de senadora pelo Acre.

A visita ocorreu após questionamentos levantados por apoiadores da gestão da prefeita Rosana Pereira sobre a destinação dos recursos e sobre quais obras teriam sido efetivamente realizadas com os valores provenientes das emendas.

Munida de documentos públicos e acompanhada por registros das obras, Valdete percorreu ruas que receberam serviços de pavimentação asfáltica, drenagem e outras intervenções de infraestrutura urbana. Durante a visita, um engenheiro responsável pelas obras também apresentou informações sobre os serviços executados e os benefícios provocados pelas intervenções para os moradores.

Documentos apontam recursos milionários

De acordo com os dados apresentados por Valdete, a emenda parlamentar de número 71020010, de autoria de Mailza Gomes, foi indicada em 2020 e vinculada ao Convênio nº 900830/2020.

O objeto do convênio contempla serviços de infraestrutura urbana em diversos bairros de Senador Guiomard, incluindo pavimentação asfáltica, construção de calçadas e implantação de dispositivos de drenagem.

O valor global registrado no convênio é de R$ 13.182.461,92.

Os documentos também apontam transferências realizadas ao longo dos anos para viabilizar a execução dos serviços. Em 2022, foram registrados pagamentos de R$ 1.978.028,32 e R$ 5.272.984,75. Já em 2024, aparece uma terceira transferência, no valor de R$ 5.259.801,96.

Os números ajudam a explicar a diferença entre os cerca de R$ 9 milhões mencionados em publicações de 2022 e o valor global posteriormente registrado no convênio.

Valdete foi conferir pessoalmente

Ao invés de permanecer apenas no debate político ou nas informações divulgadas em documentos, Valdete decidiu ir ao Quinari para verificar presencialmente o resultado das intervenções.

Nas imagens divulgadas em suas redes sociais, ela mostra ruas beneficiadas pelos serviços e apresenta informações sobre a execução das obras.

A iniciativa também serviu para confrontar questionamentos sobre a existência ou não de resultados concretos relacionados aos recursos.

Após analisar os documentos e percorrer os locais contemplados pelas obras, Valdete afirmou que os registros públicos demonstram a destinação dos recursos ao município.

“Em política é assim: a mentira tem pernas curtas”, declarou.

A visita ao Quinari colocou novamente em evidência a discussão sobre a destinação e a execução de emendas parlamentares, mostrando que, além da disputa de narrativas, existem documentos oficiais, convênios, pagamentos e obras que podem ser conferidos pela população.

No caso dos recursos destinados por Mailza Assis, Valdete decidiu fazer justamente isso: sair dos documentos e das redes sociais e conferir, pessoalmente, onde o dinheiro chegou e o que foi feito com ele.