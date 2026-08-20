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Visitas, reuniões e atos de campanha: veja a agenda dos candidatos ao Governo

As agendas podem sofrer alterações ao longo do dia

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Visitas, reuniões e atos de campanha: veja a agenda dos candidatos ao Governo
Candidatos ao Governo do Acre cumprem diferentes compromissos de campanha nesta terça-feira (18), entre visitas, reuniões, gravações e atividades com apoiadores/Foto: Montagem

Candidatos ao Governo do Acre cumprem diferentes compromissos de campanha nesta quinta-feira (20). As agendas divulgadas pelas campanhas incluem visitas, encontros com apoiadores e lideranças, gravações, atos de rua e lançamentos de candidaturas.

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Mailza terá compromissos em Rio Branco e Bujari. Às 12h30, participa de um almoço na Regional Vila Acre com apoiadores e com o candidato Arlenilson Cunha, na Pensão da Fran.

Às 14h, visita o Centro de Distribuição da Rede Arasuper, na Vila Acre. Às 15h, participa de uma reunião com lideranças de Rio Branco e com o candidato Marcus Alexandre, no Buffet Samya, na Vila Ivonete.

Às 18h, segue para Bujari, onde participa de um encontro com apoiadores do ex-prefeito Michael Marques, na Chácara do Tamir.

Tião Bocalom cumpre agenda em Rio Branco. Das 8h às 17h30, participa de compromissos internos da campanha. Às 17h30, participa do lançamento da candidatura de João Marcos Luz a deputado federal, na Rua Rio Grande do Sul, no Centro. Às 19h, participa do lançamento da candidatura de Halida Prado a deputada federal, no estacionamento da Arena da Floresta, na Via Chico Mendes, no bairro Areal.

Thor Dantas terá três compromissos previstos para esta quinta-feira. Às 7h30, participa de um café da manhã no Mercado do Bosque e visita o local ao lado da candidata a vice-governadora Socorro Rodrigues e do candidato ao Senado Jorge Viana.

Às 14h, realiza gravação de programa eleitoral.

Às 17h, participa de um bandeiraço com André Kamai, na rotatória do Mercale, na Avenida Antônio da Rocha Viana.

Eudo Raffael terá agenda de campanha em Rio Branco. Pela manhã, das 7h às 13h, participa do apoio à paralisação dos bancários, na Praça Povos da Floresta, no Centro.

À tarde, a previsão é de que o candidato realize panfletagem nas proximidades da Universidade Federal do Acre (UFAC).

Alan Rick e Dr. Luisinho não tiveram agenda pública divulgada pela campanha para esta quinta-feira (20) até o momento.

As agendas podem sofrer alterações ao longo do dia, conforme atualização das campanhas.

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