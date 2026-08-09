Dupla sertaneja se apresenta neste domingo (9), na arena de shows do Parque de Exposições Wildy Viana

Bruno & Marrone desembarcaram em Rio Branco neste domingo (9) para o show que encerra a programação nacional da Expoacre 2026/Foto: Reprodução

Bruno & Marrone já estão em Rio Branco para a apresentação que fecha a sequência de shows nacionais da Expoacre 2026. A dupla desembarcou na capital neste domingo (9) e será a atração principal da última noite da feira.

O show será realizado na arena Amilton Brito, no Parque de Exposições Wildy Viana. A apresentação está prevista para as 21h.

Com uma trajetória marcada pelo sertanejo romântico, Bruno & Marrone levam ao palco músicas conhecidas do público e encerram a programação de atrações nacionais desta edição da Expoacre.

A feira chega ao último dia neste domingo, com outras atividades previstas ao longo da programação.

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