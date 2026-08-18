18/08/2026
ContilNet Notícias Logo
18/08/2026
ContilPop
“Lesões e manchas roxas”: polícia investiga morte de menina de 4 anos
Neta detalha último momento de Laura Cardoso: “Respirou e foi embora”
Viúva aos 52 anos, Laura Cardoso nunca voltou a se casar: “Acho que não encontrei”
Quem era Carlos Cesare, ator que interpretou Pablo no Qual é a Música?
Fábio Porchat e pai ganham ação após falsas acusações sobre Lei Rouanet
Repercussão do término de Marina Sena e Juliano Floss movimenta fãs
Bisneto de Laura Cardoso diz que atriz morreu “do jeito que queria”
Globo tira Sessão da Tarde do ar após morte de Laura Cardoso
Carla Perez e Xanddy enfrentam “ninho vazio” após casamento do caçula
Da amizade ao término: a história de Marina Sena e Juliano Floss

“Lesões e manchas roxas”: polícia investiga morte de menina de 4 anos

Samylle Valentina deu entrada sem vida em UPA com marcas e suspeita de agressões.

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
“Lesões e manchas roxas”: polícia investiga morte de menina de 4 anos
Reprodução/Redes sociais

Samylle Valentina Borba Ramiro apresentava lesões e marcas pelo corpo; delegada aguarda laudo pericial para confirmar suspeitas de maus-tratos e violência.

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul (PCRS), por meio da 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, abriu inquérito para apurar a morte de Samylle Valentina Borba Ramiro, de quatro anos. A criança deu entrada já sem vida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bom Jesus, na zona leste de Porto Alegre, na madrugada da última segunda-feira (17/8).

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

De acordo com a apuração realizada pela jornalista Letícia Guedes para a coluna Mirelle Pinheiro, no portal METRÓPOLES, a equipe médica identificou sinais físicos suspeitos de violência.

“Conforme o prontuário da UPA, a vítima apresentava marcas e lesões pelo corpo, indicando suspeitas de violência física e sexual, que necessitam de confirmação pelo laudo do Instituto-Geral de Perícias”, explicou a delegada Alice Fernandes em apuração veiculada no METRÓPOLES.

Depoimento dos responsáveis, tutela provisória e histórico de acompanhamento

Conforme detalhado pela cobertura de Letícia Guedes no METRÓPOLES, a investigação analisa a dinâmica familiar e o histórico de guarda da menor:

  • Relato da Tia: A mulher responsável por socorrer Samylle afirmou ter chegado do trabalho e notado as lesões após o banho da criança. Após discussão com o companheiro, a menor foi para o quarto e, mais tarde, foi encontrada com espuma na boca.

  • Fuga de Acompanhante: O companheiro da tia acompanhou o socorro inicial à UPA, mas deixou o local após notar a aproximação de viaturas policiais.

  • Histórico do Conselho Tutelar: Samylle e a irmã de nove anos haviam sido afastadas dos pais em 2025. A menina vivia com os tios sob tutela provisória concedida em julho de 2026.

  • Aguardando Laudos: A Polícia Civil aguarda a conclusão do exame necroscópico e pericial para determinar as causas exatas do óbito e responsabilizar os envolvidos.

Onde ocorreu o caso da menina Samylle Valentina de 4 anos?

A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Bom Jesus, localizada na zona leste de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Qual delegacia está responsável por investigar a morte de Samylle em Porto Alegre?

A apuração está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (3ª DPCA) da Polícia Civil gaúcha.

Conteúdo Original / Fonte: Redação ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.