Bocalom inaugura Comitê Central de campanha em Rio Branco

O candidato ao Governo do Acre, Tião Bocalom, inaugura na noite desta quarta-feira (19) o Comitê Central de sua campanha, em Rio Branco. O ato acontece neste momento e reúne apoiadores, candidatos e lideranças políticas.
O comitê está localizado na Rua Isaura Parente, próximo ao Elevado da AABB, na capital.
A inauguração ocorre após Bocalom cumprir agenda em Capixaba. Durante o dia, o candidato realizou visitas ao comércio e participou de encontros com lideranças locais.
Durante o ato, o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, também destacou a importância da mobilização em torno da candidatura de Bocalom e reforçou seu apoio ao projeto político apresentado pela coligação.
Mais informações em instantes.