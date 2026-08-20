Ato realizado na tarde desta quinta-feira (20) levou bandeiras e manifestações de apoio à rotatória do bairro, em Rio Branco

Apoiadores levantaram bandeiras e repetiram a frase “Ele é meu federal” durante a mobilização na capital/Foto: Ascom

O candidato a deputado federal Ney Amorim (MDB) realizou, no fim da tarde desta quinta-feira (20), um grande bandeiraço na rotatória do bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. O ato reuniu apoiadores e marcou mais uma movimentação da campanha eleitoral na capital acreana.

Com bandeiras e manifestações de apoio, a mobilização chamou a atenção de quem passava pelo local. Motoristas buzinaram durante o ato e algumas pessoas repetiam uma frase que já vinha sendo utilizada durante a pré-campanha: “Ele é meu federal”.

Nos últimos meses, Ney Amorim tem percorrido diferentes municípios do Acre e participado de encontros com moradores e lideranças. Segundo o candidato, o incentivo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados surgiu justamente durante essas visitas, quando passou a ouvir de apoiadores que deveria colocar seu nome à disposição.

A decisão de concorrer ao cargo de deputado federal, no entanto, só foi tomada após conversas com a família e a avaliação de que poderia ampliar sua atuação política representando o Acre em Brasília.

O bandeiraço desta quinta-feira levou para as ruas uma das principais frases adotadas por apoiadores de Ney nesta eleição. Entre buzinas, bandeiras e manifestações de quem passava pela rotatória do Tancredo Neves, o “Ele é meu federal” ganhou força no primeiro grande ato de rua da campanha na capital.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria