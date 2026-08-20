20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Fiuk: buscas pelo artista aumentam após polêmica sobre crise financeira
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”

“Ele é meu federal”: Ney Amorim reúne apoiadores em bandeiraço no Tancredo Neves

Ato realizado na tarde desta quinta-feira (20) levou bandeiras e manifestações de apoio à rotatória do bairro, em Rio Branco

Por Redação ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
“Ele é meu federal”: Ney Amorim reúne apoiadores em bandeiraço no Tancredo Neves
Apoiadores levantaram bandeiras e repetiram a frase “Ele é meu federal” durante a mobilização na capital/Foto: Ascom

O candidato a deputado federal Ney Amorim (MDB) realizou, no fim da tarde desta quinta-feira (20), um grande bandeiraço na rotatória do bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. O ato reuniu apoiadores e marcou mais uma movimentação da campanha eleitoral na capital acreana.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

Com bandeiras e manifestações de apoio, a mobilização chamou a atenção de quem passava pelo local. Motoristas buzinaram durante o ato e algumas pessoas repetiam uma frase que já vinha sendo utilizada durante a pré-campanha: “Ele é meu federal”.

Bandeiraço movimentou a rotatória do Tancredo Neves/Foto: Ascom

Nos últimos meses, Ney Amorim tem percorrido diferentes municípios do Acre e participado de encontros com moradores e lideranças. Segundo o candidato, o incentivo para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados surgiu justamente durante essas visitas, quando passou a ouvir de apoiadores que deveria colocar seu nome à disposição.

A decisão de concorrer ao cargo de deputado federal, no entanto, só foi tomada após conversas com a família e a avaliação de que poderia ampliar sua atuação política representando o Acre em Brasília.

O bandeiraço desta quinta-feira levou para as ruas uma das principais frases adotadas por apoiadores de Ney nesta eleição. Entre buzinas, bandeiras e manifestações de quem passava pela rotatória do Tancredo Neves, o “Ele é meu federal” ganhou força no primeiro grande ato de rua da campanha na capital.

Conteúdo Original / Fonte: Assessoria
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.