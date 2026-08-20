20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Fiuk: buscas pelo artista aumentam após polêmica sobre crise financeira
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”

Confusão por causa de terra termina com um morto e um ferido em Acrelândia

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica da ocorrência ou sobre eventual prisão relacionada ao caso

Por Ricardo Amaral, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Confusão por causa de terra termina com um morto e um ferido em Acrelândia
Unidade Básica de Saúde/Foto: Jhonatas Reis

Uma desavença envolvendo uma área de terra na zona rural de Acrelândia, no interior do Acre, terminou de forma trágica no fim da tarde desta quinta-feira (20). Uma suposta troca de tiros resultou na morte de um homem identificado como Adelson Botelho e deixou outro, identificado como Ismael, ferido.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

As informações foram repassadas pelo radialista Jhonatas Reis. Segundo ele, os envolvidos já vinham enfrentando desentendimentos há alguns dias por causa da área, que dá acesso ao rio Abunã.

Ainda conforme o relato, durante os conflitos, Ismael teria chegado a serrar uma ponte para impedir a passagem de pessoas pela localidade. Ele também teria instalado uma porteira na área, mas a estrutura teria sido retirada posteriormente por determinação da Justiça.

A dinâmica do confronto ainda não foi esclarecida. O corpo de Adelson Botelho teria permanecido no local onde ocorreu a suposta troca de tiros.

Ismael, por sua vez, foi socorrido após ser atingido por pelo menos dois disparos e levado para a Unidade Mista de Saúde de Acrelândia. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Equipes das polícias Militar e Civil estiveram na unidade de saúde e deram início aos procedimentos para esclarecer as circunstâncias do caso. A investigação deverá apurar o que provocou o confronto, além de identificar a autoria e as circunstâncias que resultaram na morte de Adelson.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica da ocorrência ou sobre eventual prisão relacionada ao caso.

Veja o vídeo:

 

Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.