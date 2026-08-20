Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica da ocorrência ou sobre eventual prisão relacionada ao caso

Unidade Básica de Saúde/Foto: Jhonatas Reis

Uma desavença envolvendo uma área de terra na zona rural de Acrelândia, no interior do Acre, terminou de forma trágica no fim da tarde desta quinta-feira (20). Uma suposta troca de tiros resultou na morte de um homem identificado como Adelson Botelho e deixou outro, identificado como Ismael, ferido.

As informações foram repassadas pelo radialista Jhonatas Reis. Segundo ele, os envolvidos já vinham enfrentando desentendimentos há alguns dias por causa da área, que dá acesso ao rio Abunã.

Ainda conforme o relato, durante os conflitos, Ismael teria chegado a serrar uma ponte para impedir a passagem de pessoas pela localidade. Ele também teria instalado uma porteira na área, mas a estrutura teria sido retirada posteriormente por determinação da Justiça.

A dinâmica do confronto ainda não foi esclarecida. O corpo de Adelson Botelho teria permanecido no local onde ocorreu a suposta troca de tiros.

Ismael, por sua vez, foi socorrido após ser atingido por pelo menos dois disparos e levado para a Unidade Mista de Saúde de Acrelândia. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Pronto-Socorro de Rio Branco.

Equipes das polícias Militar e Civil estiveram na unidade de saúde e deram início aos procedimentos para esclarecer as circunstâncias do caso. A investigação deverá apurar o que provocou o confronto, além de identificar a autoria e as circunstâncias que resultaram na morte de Adelson.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica da ocorrência ou sobre eventual prisão relacionada ao caso.

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