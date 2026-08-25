A troca de provocações ocorreu antes do início da sabatina, que reúne os candidatos ao governo para apresentar propostas e responder a questionamentos

Apoiadores durante pré-sabatina/Foto: Juan Diaz, ContilNet

A chegada dos candidatos ao governo do Acre para a sabatina promovida pela TV Rio Branco, nesta terça-feira (25), foi marcada por provocações entre grupos de apoiadores.

Antes do início do encontro, militantes ligados ao senador Alan Rick (Republicanos) fizeram críticas à mobilização da campanha da governadora Mailza Assis (PP).

Em meio à movimentação em frente à emissora, apoiadores de Alan fizeram referência à presença de servidores comissionados entre os militantes de Mailza.

“Eu vim de graça e chegaram os comissionados”, disseram apoiadores do candidato, em tom de provocação ao grupo adversário.

Bandeiraço antes da sabatina/Foto: ContilNetA presença de militantes dos dois grupos transformou a área externa da emissora em uma espécie de prévia do clima eleitoral, com gritos de apoio e manifestações direcionadas aos adversários.

A sabatina faz parte da programação eleitoral da TV Rio Branco e coloca os candidatos frente a frente em um momento decisivo da campanha, com espaço para apresentação de propostas e discussão sobre os principais problemas do Acre.

Veja o vídeo: