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Fã mirim leva cartazes para tentar chamar atenção de Ana Castela na Expoacre

Emilly Larissa preparou mensagens para a cantora sertaneja

Por Anne Nascimento, ContilNet
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Fã mirim leva cartazes para tentar chamar atenção de Ana Castela na Expoacre
Ana Castela é uma das principais atrações nacionais da edição 2026 da Expoacre. — Foto: Reprodução

A ansiedade para ver Ana Castela de perto já tomou conta da Expoacre 2026. Entre os fãs que aguardam pelo show da cantora nesta quinta-feira (6), está Emilly Larissa, que chegou ao Parque de Exposições Wildy Viana com cartazes preparados especialmente para tentar chamar a atenção da artista.

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O perfil da menina nas redes sociais mostrou a preparação para a noite de festa, com mensagens feitas para a cantora, que é uma das atrações mais aguardadas da programação da feira.

A apresentação de Ana Castela deve reunir uma multidão na Expoacre, e fãs de diferentes idades já começaram a ocupar os espaços do parque em busca de um lugar próximo ao palco e da chance de viver um momento especial durante o show.

Conhecida pelo estilo sertanejo e por sucessos que conquistaram o público jovem, Ana Castela é uma das principais atrações nacionais da edição 2026 da Expoacre.

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