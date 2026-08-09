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Feijó terá casamento coletivo gratuito com 100 vagas

Inscrições podem ser feitas até 21 de agosto no cartório do município; cerimônia está prevista para o dia 28

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Feijó terá casamento coletivo gratuito com 100 vagas

Casais que vivem em Feijó e pretendem oficializar a união terão a oportunidade de participar de uma cerimônia coletiva organizada pelo Projeto Cidadão, do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC). A iniciativa prevê até 100 uniões e oferece o procedimento gratuitamente para pessoas que não conseguem custear as despesas de um casamento civil.

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A celebração está prevista para a manhã de 28 de agosto, na quadra da Escola Estadual José Gurgel Rabelo, no bairro Cidade Nova. O evento deve começar às 10h.

Quem deseja participar precisa procurar o cartório de Feijó até o dia 21 de agosto. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na unidade localizada na Avenida Plácido de Castro, região central da cidade.

O que levar

A relação de documentos varia conforme a situação civil dos participantes.

Para quem nunca foi casado, são solicitados documento de identificação, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento original.

Já os divorciados precisam apresentar a certidão de casamento contendo a averbação do divórcio, além dos documentos pessoais, comprovante de residência e uma cópia do processo relacionado à divisão dos bens.

Adolescentes com idade entre 16 e 17 anos também podem participar, mas precisam apresentar a certidão de nascimento, comprovante de residência e contar com a autorização exigida dos responsáveis. A documentação dos pais também deve ser apresentada. Em caso de falecimento, é necessária a respectiva certidão.

Um dos requisitos para todos os participantes é que as certidões estejam recentes, com emissão de no máximo seis meses.

Atendimento à população

A programação não ficará restrita aos casamentos. Durante a passagem do Projeto Cidadão pelo município, moradores também poderão buscar diferentes serviços públicos gratuitos.

Entre os atendimentos estão a emissão da Carteira de Identidade Nacional e do CPF, obtenção de novas vias de certidões de nascimento e casamento e suporte com questões jurídicas.

A ação ainda prevê auxílio para atualização de informações em programas sociais, serviços relacionados à regularização de imóveis e orientações para acesso ao crédito rural.

A proposta é concentrar diferentes serviços em um mesmo período, facilitando o acesso da população a documentos e atendimentos que normalmente exigem deslocamento ou custos.

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