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Mega-Sena: 16 apostas do Acre levam prêmio após sorteio de R$ 164 milhões

Apostas feitas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Mâncio Lima acertaram quatro dezenas

Por Anieli Amorim, ContilNetAtualizado
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Resultado da Mega-Sena: que horas será o sorteio das loterias?
Apostas de quatro acertos feitas no Acre foram premiadas no concurso 3042 da Mega-Sena. Rio Branco concentrou a maior parte dos bilhetes vencedores/Foto: Reprodução

O concurso 3042 da Mega-Sena, realizado neste domingo (9), premiou 16 apostas feitas no Acre. Todas acertaram quatro das seis dezenas sorteadas e garantiram o prêmio da quadra.

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Os números sorteados foram 02, 35, 53, 10, 40 e 05. O prêmio principal estava estimado em R$ 164.895.645,50, mas, entre as apostas registradas no Acre, não houve ganhador da Sena (seis acertos) nem da Quina (cinco acertos).

Os bilhetes premiados foram registrados em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasiléia e Mâncio Lima.

Rio Branco concentrou a maior parte das apostas premiadas. Ao todo, foram 11 apostas na capital, incluindo uma aposta feita por meio de canais eletrônicos que recebeu R$ 4.239,36. As demais apostas de quatro acertos receberam R$ 706,56 cada.

Em Cruzeiro do Sul, três apostas foram premiadas, sendo duas registradas na Loteria Bemol e uma pelos canais eletrônicos. Já Brasiléia e Mâncio Lima tiveram uma aposta premiada cada.

Considerando os valores informados na relação de apostas do Acre, os ganhadores somaram R$ 14.841,60 em prêmios.

O prêmio principal da Mega-Sena só é dividido entre apostas que acertam as seis dezenas. Caso não haja ganhador em outro estado, o valor pode acumular para o próximo concurso, conforme as regras da loteria.

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