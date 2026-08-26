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Mais de 270 vagas! Sine Acre divulga oportunidades de emprego nesta quarta

Para fazer o cadastro, é necessário apresentar documentos pessoais e comprovantes exigidos

Por Maria Fernanda Arival, ContilNet
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Mais de 270 vagas! Sine Acre divulga oportunidades de emprego nesta quarta
Vagas de emprego do Sine são divulgadas todos os dias/Foto: Reprodução

Sistema Nacional de Emprego do Acre (Sine) anuncia, nesta quarta-feira (26), um total de 274 vagas de emprego para diversas áreas na capital, Rio Branco, sendo 20 delas destinadas a pessoas com deficiência (PCD).

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Os interessados em participar do processo seletivo precisam ter cadastro no Sine. Para isso, é obrigatório apresentar os seguintes documentos: Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e de escolaridade, RG/CPF e título de eleitor.

Confira as vagas disponíveis:

PAINEL DE VAGAS 26 DE AGOSTO DE 2026

Além do atendimento presencial, o cadastro pode ser realizado de forma prática pelo WhatsApp. Os números disponíveis para contato são:

  • (68) 3324-1519
  • (68) 3223-6502
  • (68) 3224-5094
  • 0800-647-8182

Quem optar pelo atendimento presencial pode se dirigir ao Sine Acre, localizado na Organização em Centros de Atendimento (OCA), na Rua Quintino Bocaiúva, 299, Centro de Rio Branco.

As vagas são rotativas, e o preenchimento pode variar ao longo do dia. Para mais informações, os candidatos podem consultar os canais de atendimento ou visitar o Sine diretamente.

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