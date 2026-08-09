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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 165 milhões neste domingo

Apostas podem ser feitas até as 22h deste sábado

Por Redação ContilNetAtualizado
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Mega-Sena sorteia prêmio acumulado de R$ 165 milhões neste domingo
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6/Foto: Marcelo Camargo / ABr / Divulgação CP

A Mega-Sena sorteia, neste domingo (9), um prêmio estimado em R$ 165 milhões. As seis dezenas do concurso 3.042 serão sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

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As apostas podem ser feitas até as 22h (horário de Brasília) deste sábado, 8, em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

No último concurso, foram sorteados os números 16, 21, 24, 31, 43 e 54, mas nenhum apostador acertou as seis dezenas. Oitenta e oito apostas acertaram a quina e vão receber R$ 52.843,18 cada; e 6.903 apostas acertaram a quadra e vão receber R$ 1.110,41 cada.

Conteúdo Original / Fonte: Correio do Povo
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