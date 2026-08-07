Menos de 40% dos rio-branquenses pretendem comprar presentes no Dia dos Pais

Pesquisa da Fecomércio-AC mostra que 81,2% dos consumidores devem gastar até R$ 200 na data

Segundo o levantamento, apenas 36% da população entrevistada afirmou ter intenção de presentear na data. — Foto: Reprodução

A maioria dos moradores de Rio Branco não pretende comprar presentes para o Dia dos Pais neste ano. É o que aponta uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio-AC), em parceria com a DataControl. Segundo o levantamento, apenas 36% da população entrevistada afirmou ter intenção de presentear na data, enquanto 58% disseram que não pretendem realizar compras.

A pesquisa foi realizada entre os dias 27 e 30 de julho, com 200 moradores de Rio Branco, e buscou identificar os hábitos de consumo e a expectativa de gastos para o Dia dos Pais de 2026.

Entre aqueles que pretendem comprar presentes, as roupas aparecem como principal escolha, citadas por 36,3% dos entrevistados. Na sequência estão os perfumes, com 17,6%, e os calçados, escolhidos por 16,5%.

Relógios de pulso aparecem na preferência de 7,7% dos consumidores, enquanto 6,6% pretendem comprar a camisa do time para o qual o pai torce. Outros 15,3% apontaram opções diversas.

Maioria deve gastar até R$ 200

Apesar da intenção de compra ser baixa, a maior parte dos consumidores que pretendem presentear deve manter os gastos em valores mais baixos.

De acordo com o levantamento, 81,2% dos entrevistados estimam gastar até R$ 200 com o presente do Dia dos Pais. Outros 18,8% demonstram intenção de desembolsar mais de R$ 200.

Na hora de pagar, a preferência também é pelo pagamento à vista. 68,3% afirmaram que pretendem quitar a compra dessa forma, enquanto 26,8% devem optar pelo parcelamento. Outros 4,9% indicaram formas diferentes de pagamento.

Centro concentra preferência

O comércio do centro de Rio Branco deve ser o principal destino de quem pretende comprar presentes. 63,1% dos entrevistados apontaram as lojas localizadas na região central como preferência para as compras.

Os shoppings aparecem em segundo lugar, com 13,1% da preferência. Já o comércio de bairro foi citado por 8,3%, enquanto apenas 3,6% indicaram a internet como local escolhido para realizar as compras. Outros 11,9% devem procurar locais diversos.

Quanto à entrega, 70,7% dos consumidores pretendem receber a compra na casa do pai, enquanto 25,6% preferem que o produto seja entregue na própria residência. Apenas 3,7% afirmaram que desejam receber o produto na loja logo após a compra.

Pai continua sendo principal homenageado

Mesmo com a intenção de consumo relativamente baixa, o pai continua sendo o principal homenageado na data. 80% dos entrevistados que pretendem realizar gastos afirmaram que o presente será destinado ao próprio pai.

Esposos aparecem em seguida, com 8,4%, enquanto tios representam 3,2% e padrastos, 2,1%. Outros 6,3% citaram pessoas diferentes como homenageadas.

A pesquisa também aponta que 61,5% dos moradores de Rio Branco não costumam presentear no Dia dos Pais, enquanto 38,5% afirmam ter esse hábito.

Redes sociais ainda influenciam pouco

Os anúncios nas redes sociais também não aparecem como um fator determinante para a decisão de compra da maioria dos entrevistados.

Segundo a pesquisa, 61% afirmam não comprar produtos a partir de anúncios vistos nas redes sociais. Por outro lado, 39% admitem utilizar esse tipo de informação para decidir suas compras.

Quando comparada a expectativa de gastos de 2026 com o ano passado, 47% acreditam que devem gastar um valor semelhante ao de 2025. Outros 38% esperam desembolsar mais, enquanto 10% preveem gastos menores. Outros 5% não souberam ou não quiseram se manifestar.

Expoacre

A pesquisa também avaliou se a realização da Expoacre influencia a intenção de consumo dos moradores de Rio Branco.

Mais da metade, 56,5%, afirmou que sequer pretende ir ao parque de exposições durante o evento. Entre os 43,5% que demonstram disposição para prestigiar a feira, a praça de alimentação é o principal atrativo, citada por 68,9%.

Os shows aparecem como motivo para 21,1% dos entrevistados, enquanto 4,4% demonstram interesse nas roupas usadas pelos frequentadores ou em comprar peças disponíveis no parque. Outros 5,6% manifestaram interesse, mas não especificaram o motivo.