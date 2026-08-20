Missionário do Acre é convidado para participar de encontro de missões em Goiânia

Gean Mota espera que a participação no encontro contribua para fortalecer o trabalho missionário no Acre

Para o missionário, o encontro em Goiânia também representa uma oportunidade de mostrar o trabalho de missões. — Foto: Reprodução

O missionário acreano Gean Mota, conhecido pelo trabalho de evangelismo e pelas ações sociais desenvolvidas junto a moradores de comunidades rurais do Acre e do Amazonas, participa nesta sexta-feira (21) de um encontro de missões em Goiânia, no estado de Goiás.

O evento será uma oportunidade para Gean compartilhar experiências vivenciadas durante as atividades missionárias realizadas em comunidades de difícil acesso, destacando histórias de pessoas que foram alcançadas pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Nos últimos dias, o missionário também tem participado de cultos em diferentes igrejas, onde apresenta o trabalho realizado nas comunidades e busca apoio para a continuidade das missões no Acre. Segundo ele, o objetivo é ampliar a rede de pessoas dispostas a contribuir com as ações desenvolvidas em locais onde o acesso é limitado.

“Esses dias tenho tido a oportunidade de estar em várias igrejas, compartilhando um pouco daquilo que temos vivido nas comunidades e mostrando a importância de apoiar as missões no Acre. São lugares onde muitas vezes o acesso é difícil, mas onde existem pessoas que precisam ser alcançadas, cuidadas e assistidas”, afirmou Gean.

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Para o missionário, o encontro em Goiânia também representa uma oportunidade de mostrar que o trabalho de missões vai além da evangelização. As ações desenvolvidas nas comunidades incluem iniciativas sociais e atendimentos voltados à saúde, além de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade.

“Quando falamos de missões, não estamos falando apenas de levar uma mensagem religiosa. Estamos falando de cuidar de pessoas, levar esperança e também desenvolver ações sociais, contribuir com a saúde e ajudar aqueles que mais precisam. Esse encontro é uma oportunidade de mostrar o quanto esse trabalho é importante e de buscar novos parceiros para que possamos continuar chegando a essas comunidades”, destacou.

Gean Mota espera que a participação no encontro contribua para fortalecer o trabalho missionário realizado no Acre e despertar o interesse de mais pessoas em apoiar as ações desenvolvidas nas regiões rurais e de difícil acesso.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet