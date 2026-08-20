20/08/2026
ContilNet Notícias Logo
20/08/2026
ContilPop
Dona Déa se emociona em estreia de musical sobre Paulo Gustavo
Cássia Lourenço anuncia fim do casamento com Rafael Corrêa
Adriane Galisteu se emociona ao deixar o filho em internato na Suíça
Viih Tube ameaça processar banda e fãs suspeitam do Jota Quest
Buzeira ajoelha em frente a presídio após soltura e celebra
Xand Avião reage após Globo exibir foto antiga dele: “Que desgraça”
Duda Rubert fala sobre rumores de affair com Matheus Aleixo
Belo e Gracyanne fazem acordo com Ministério Público
Viih Tube revela o que deu errado em seu casamento: “Foi Deus”
Chico Buarque, Gil e Djavan movem ação contra deputada

Missionário do Acre é convidado para participar de encontro de missões em Goiânia

Gean Mota espera que a participação no encontro contribua para fortalecer o trabalho missionário no Acre

Por Ricardo Amaral, ContilNet
COMPARTILHAR0SigaSiga Google Discover
Missionário do Acre é convidado para participar de encontro de missões em Goiânia
Para o missionário, o encontro em Goiânia também representa uma oportunidade de mostrar o trabalho de missões. — Foto: Reprodução

O missionário acreano Gean Mota, conhecido pelo trabalho de evangelismo e pelas ações sociais desenvolvidas junto a moradores de comunidades rurais do Acre e do Amazonas, participa nesta sexta-feira (21) de um encontro de missões em Goiânia, no estado de Goiás.

📲Participe do canal do ContilNet no InstagramToque para entrar e acompanhar as novidades

O evento será uma oportunidade para Gean compartilhar experiências vivenciadas durante as atividades missionárias realizadas em comunidades de difícil acesso, destacando histórias de pessoas que foram alcançadas pelo trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos.

Nos últimos dias, o missionário também tem participado de cultos em diferentes igrejas, onde apresenta o trabalho realizado nas comunidades e busca apoio para a continuidade das missões no Acre. Segundo ele, o objetivo é ampliar a rede de pessoas dispostas a contribuir com as ações desenvolvidas em locais onde o acesso é limitado.

“Esses dias tenho tido a oportunidade de estar em várias igrejas, compartilhando um pouco daquilo que temos vivido nas comunidades e mostrando a importância de apoiar as missões no Acre. São lugares onde muitas vezes o acesso é difícil, mas onde existem pessoas que precisam ser alcançadas, cuidadas e assistidas”, afirmou Gean.

LEIA TAMBÉM: Cruzeiro do Sul recebe 18 missionários franciscanos para 15 dias de evangelização no Vale do Juruá

Para o missionário, o encontro em Goiânia também representa uma oportunidade de mostrar que o trabalho de missões vai além da evangelização. As ações desenvolvidas nas comunidades incluem iniciativas sociais e atendimentos voltados à saúde, além de assistência a famílias em situação de vulnerabilidade.

“Quando falamos de missões, não estamos falando apenas de levar uma mensagem religiosa. Estamos falando de cuidar de pessoas, levar esperança e também desenvolver ações sociais, contribuir com a saúde e ajudar aqueles que mais precisam. Esse encontro é uma oportunidade de mostrar o quanto esse trabalho é importante e de buscar novos parceiros para que possamos continuar chegando a essas comunidades”, destacou.

Gean Mota espera que a participação no encontro contribua para fortalecer o trabalho missionário realizado no Acre e despertar o interesse de mais pessoas em apoiar as ações desenvolvidas nas regiões rurais e de difícil acesso.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
Adicione o ContilNet como fonte preferida no Google

Notícias relacionadas

© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.