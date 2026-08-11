Movimento junino reúne jovens em ação de prevenção às ISTs no Acre

Brincantes participaram da programação/Foto: Reprodução

Cerca de 100 pessoas participaram, nesta terça-feira (11), de uma ação de conscientização sobre prevenção às infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), ao HIV e à aids, realizada no Museu dos Povos Acreanos, em Rio Branco. A programação foi direcionada principalmente aos brincantes do movimento junino.

Com o tema “Saúde em Cena”, o encontro reuniu jovens, dirigentes de quadrilhas e representantes de entidades ligadas à saúde, aos direitos humanos e à diversidade. A iniciativa buscou levar informações sobre prevenção e estimular os participantes a cuidarem da saúde física e mental.

O presidente da Liga de Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac), Arurimar Aragão, destacou que a presença expressiva de jovens no movimento reforça a necessidade de abordar o assunto de maneira clara e responsável.

“Ficamos muito felizes com essa parceria na área dos direitos humanos e da saúde. Como temos uma juventude muito forte dentro do movimento, a intenção é trabalhar a prevenção às ISTs. Isso é muito importante para nós”, afirmou Arurimar.

Durante a programação, os participantes receberam orientações sobre HIV, aids e outras ISTs, além de informações relacionadas à prevenção, ao diagnóstico e aos cuidados com a saúde. O encontro também abriu espaço para tirar dúvidas e combater preconceitos ainda associados ao tema.

Para o representante da Associação de Homossexuais do Acre, Germano Marinho, aproximar essas informações dos brincantes é uma forma de cuidar das novas gerações que mantêm viva a tradição junina no estado.

“É muito importante a Liga trabalhar a conscientização e a prevenção ao HIV, à aids e às demais infecções sexualmente transmissíveis. Grande parte dos brincantes é formada por jovens, um público que precisa ter acesso à informação e aos meios de prevenção”, declarou.

Germano também ressaltou que o cuidado deve alcançar diferentes aspectos da vida dos participantes. “Essa conscientização tem um grande valor de pertencimento, de cuidado com a saúde física e mental dos brincantes, para que as gerações se perpetuem e o festival junino continue vivo no Acre, com todos bem”, acrescentou.

A programação também contou com acessibilidade em Libras, garantindo que pessoas surdas acompanhassem as palestras e demais atividades. A interpretação foi realizada por Luciana Araújo, que traduziu os conteúdos apresentados durante o encontro e ampliou o acesso às orientações sobre prevenção e cuidados com a saúde.

Além das atividades educativas, o evento contou com uma apresentação de Ariana Zahara, Rainha da Diversidade do movimento junino. A performance reuniu dança, cultura e representatividade, reforçando o caráter inclusivo da programação.

A atividade ocorreu das 18h às 20h, no Museu dos Povos Acreanos, localizado na Avenida Epaminondas Jácome, no Centro de Rio Branco. A ação foi realizada pela Liquajac em parceria com setores estaduais das áreas de saúde, assistência social e direitos humanos.