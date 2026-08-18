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Tchê prestigia seletiva do Inter e recebe camisa oficial em Rio Branco

Candidato esteve no CT José de Melo e destacou oportunidade gratuita para atletas acreanos das categorias de base

Por Redação ContilNet
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Tchê prestigia seletiva do Inter e recebe camisa oficial em Rio Branco
Tchê recebeu uma camisa oficial do Internacional do observador técnico Alfredo Lima durante a visita ao CT José de Melo/Foto: Ascom

O candidato a deputado estadual pelo PDT, José Luís Tchê, prestigiou na tarde desta terça-feira, 18, a avaliação técnica gratuita promovida pelo Sport Club Internacional no CT José de Melo, em Rio Branco. A atividade reuniu atletas das categorias sub-9 a sub-16 e a programação segue até esta quarta-feira, 19.

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José Luís Tchê acompanhou a avaliação técnica promovida pelo Internacional em Rio Branco nesta terça-feira (18)/Foto: Ascom

A seletiva foi comandada pelo observador técnico Alfredo Lima e contou com a organização do agente esportivo Ronney Leitão e do desportista Jorge Godó. Durante a visita, Luís Tchê, torcedor do Internacional, acompanhou a iniciativa, conversou com os organizadores e recebeu do técnico, responsável pela peneira, uma camisa oficial do time.

O candidato reconheceu a relevância da seletiva, que deu aos atletas acreanos, que almejam ingressar nas categorias de base de clubes brasileiros, a oportunidade de serem avaliados gratuitamente.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom
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