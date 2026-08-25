“Prefeito se elegeu com discurso enganoso”, dispara vereador

. Ele afirmou que existem suspeitas de que determinadas ações possam estar sendo direcionadas com finalidade eleitoral

Vereador Maycon Moreira (PSD)/Foto: Reprodução

O vereador Maycon Moreira (PSD) subiu o tom durante seu pronunciamento e fez duras críticas à administração do prefeito Gerlen Diniz, em Sena Madureira. Segundo o parlamentar, o gestor teria chegado ao cargo apresentando um discurso que, na avaliação dele, não estaria correspondendo à realidade vivenciada atualmente no município.

“O prefeito se elegeu com um discurso enganoso e hoje está demonstrando que é um perseguidor. Muitas coisas que foram prometidas durante a campanha ficaram apenas no discurso. Hoje, quem faz uma crítica ou cobra melhorias parece estar sendo tratado como inimigo. Eu não vou me calar diante disso e continuarei exercendo meu papel de vereador, fiscalizando e cobrando aquilo que é de interesse da população”, declarou Maycon.

Durante a fala, o vereador também levantou questionamentos sobre a construção de banheiros públicos no município. Ele afirmou que existem suspeitas de que determinadas ações possam estar sendo direcionadas com finalidade eleitoral, especialmente para beneficiar candidatos apoiados pelo grupo político do prefeito.

Maycon Moreira ressaltou ainda que continuará acompanhando as ações do Executivo e levando ao plenário da Câmara Municipal as demandas apresentadas pelos moradores. As declarações foram feitas no contexto de sua atuação parlamentar e representam a posição do vereador.

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