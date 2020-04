Coronavírus: maior parte dos casos no AC está evoluindo sem precisar de internação

Mesmo com o aumento no número de casos confirmados de coronavírus no Acre, que chegou a 258 neste sábado (25), de acordo com o Boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), a quantidade de pessoas recuperadas e que não estão precisando de internação médica é também motivo de esperança para os acreanos.

Na sexta-feira (24), o número de altas era 88 e, neste sábado (25), saltou para 93, em 24 horas – o que configura mais 5 pessoas recuperadas.

SAIBA MAIS: Acre tem mais 24 novos casos de coronavírus diagnosticados, diz MS; número chega a 258

Além disso, o boletim publicado mostra ainda que a maior parte dos casos positivos está evoluindo sem complicações, não necessitando de internação, com indicação de isolamento domiciliar por 14 dias para tratamento e recuperação. Entretanto, temos 19 casos em internação, sendo 7 em UTI e 12 em enfermaria.

No Estado até o momento são 2.131 casos notificados, tendo sido 1.366 (64,1%) casos descartados, 258 (12,1%) confirmados e 507 (23,8%) seguem aguardando resultado de exame laboratorial.

