Bebê não resiste e morre no AC após parto induzido de mãe que está com coronavírus

O bebê, que nasceu no final da noite de segunda, teve uma parada cardíaca após o parto

Depois de decidir fazer um parto induzido após ser contaminada pelo coronavírus no sexto mês de gravidez, a acadêmica de psicologia Patydan Castro, de 34 anos, infelizmente não recebeu com vida a criança tão esperada.

A criança não resistiu após o processo cirúrgico e foi a óbito na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto Socorro de Rio Branco.

Patydan está internada na UTI há pelo menos 20 dias, por conta das complicações envolvendo o diagnóstico de coronavírus. A decisão de tirar a criança foi da própria mãe com apoio da equipe médica e com o consentimento da família, e se deu para salvar as duas vidas.

O bebê, que nasceu no final da noite desta segunda-feira (16), teve uma parada cardíaca após o parto e foi reanimado pela equipe médica por quase uma hora, mas não resistiu.

A psicóloga é mãe de uma menina de 4 anos, que estava ansiosa pela chegada do irmãozinho.

O marido de Patydan, o médico Raimundo Castro, disse que a esposa estava tomando todos os cuidados necessários para que não fosse infectada, mas não foi possível evitar. Ele, inclusive, não dormia em casa para evitar que a mulher corresse o risco já que ele é médico no Pronto Socorro e trabalha na linha de frente do comabte ao coronavírus..

