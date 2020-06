“Orgulho de ser um dos primeiros LGBT’s no AC a doar sangue”, diz Gabriel Santos

O advogado e ativista Gabriel Santos, que nas últimas eleições foi candidato à deputado estadual pela Rede sustentabilidade, fez uma postagem no seu perfil no Twitter onde fala sobre seu orgulho em ter sido um dos primeiros homens incluído no grupo LGBTQ a doarem sangue no Acre após o Superior Tribunal Federal derrubar uma antiga decisão da Anvisa que proibia-os de fazerem a doação.



A decisão do STF ocorreu em maio, mas somente na semana passada, após orientação do Ministério da Saúde, os hemocentros de todo o país passaram a aceitar a doação de sangue de homens gays. Até então, segundo reportagem do jornal “O Estado de S.Paulo”, hemocentros vinham rejeitando as doações de homens homossexuais mesmo após a decisão do STF

Veja a publicação de Gabriel:

Na semana passada os hemocentros de todo o Brasil começaram a aceitar doação de sangue de homens LGBT's, após o STF derrubar uma antiga norma discriminatória da Anvisa. Fico orgulhoso de ser um dos primeiros LGBT's no Acre a doar sangue após o fim dessa restrição. Doe! 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/Ke2FyQ2GzH — Gabriel Santos (@GabrielRBCO) June 22, 2020

