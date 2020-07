Carro do comboio presidencial se envolve em acidente na frente do Palácio do Planalto

Um carro do comboio presidencial se envolveu em um acidente, na manhã desta quarta-feira (1º), em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília. O veículo bateu contra o meio-fio, e o impacto acionou o airbag. Um segurança ficou ferido e foi levado ao Hospital das Forças Armadas.

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que estava em outro veículo e vinha mais atrás, desceu do carro para verificar a situação. Os ministros Ricardo Salles (Meio Ambiente) e o general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) também acompanharam o resgate. PUBLICIDADE

Imagens feita no local mostram o automóvel com o vidro trincado. Segundo o general Luiz Fernando Baganha, secretário de Segurança e Coordenação Presidencial do GSI, o carro envolvido na batida é responsável pelo “avançado da comitiva” e, portanto, segue antes do comboio presidencial para verificar as condições das vias.

O general informou ainda que havia duas pessoas no veículo. O agente de segurança que se feriu estava no banco do passageiro e, segundo Baganha, sofreu “aparentemente um problema no braço”.

“Só um ficou machucado, aparentemente nada grave, está sendo levado para o Hospital das Forças Armadas onde será atendido.”

De acordo com o general, a causa do acidente será investigada. A apuração é para verificar se houve falha mecânica do veículo ou “descuido do motorista”. “O que eu disser agora eu estou me antecipando a uma investigação que ainda vai ocorrer”.