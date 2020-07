Ex-prefeito é condenado por usar dinheiro público em casas noturnas e motel

Segundo o MP, o réu cometeu o delito por pelo menos sete vezes, usando verba do município para gastos incompatíveis com a função

Oex-prefeito de Imbituva (PR) Rubens Sander Pontarolo foi condenado a três anos e quatro meses de reclusão em regime aberto por ter se apropriado de dinheiro público em proveito próprio durante o mandato.

A denúncia do Ministério Público do Paraná, apresentada pela Promotoria de Justiça da comarca, indicou que o réu cometeu o delito por pelo menos sete vezes, usando verba do município para gastos incompatíveis com a função, como o pagamento de despesas pessoais em motel e casas noturnas.

