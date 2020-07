Jogador de pôquer Dan Bilzerian ofende brasileiras no Twitter

PUBLICIDADE

O jogador de pôquer Dan Bilzerian, de 39 anos, ofendeu mulheres brasileiras em uma publicação no Twitter, após ser criticado por sexualizar e rebaixar mulheres em seu entorno.

Ele é dono de um perfil no Instagram com mais de 31 milhões de seguidores, dentre eles famosos brasileiros como Neymar e Medina. Por lá, ele costuma publicar fotos e vídeos de mulheres nuas ou seminuas, tocando partes de seu corpo e, muitas vezes, com legendas de conotação sexual. Em uma das fotos, uma mulher nua aparece exercendo uma função de “mesa” para o norte-americano comer petiscos.

No Brasil, mulheres passaram a detonar Dan Bilzerian na internet e criaram diversos movimentos contra abusos, assédio e estupro, como o Exposed Oliveira, por exemplo.

Outro movimento que atingiu diretamente o jogador de pôquer foi o compartilhamento de suas imagens publicadas nas redes sociais, por brasileiras que questionaram homens –e até celebridades – que o seguiam. Essa ação fez com que Dan Bilzerian perdesse seguidores.

Com isso, ele resolveu se manifestar no Twitter e afirmou: “Fui informado de que ofendi muitas feministas brasileiras e me pediram para pedir desculpas, então aqui vai. Sinto muito se ofendi algum de vocês com minhas postagens, sei que esses são tempos sensíveis e essa não era minha intenção. Estou brincando, chupem meu pau”[sic], escreveu o jogador de pôquer.

O post de Dan Bilzerian gerou repercussão. “você precisa disso pra se afirmar como homem né? deve ser mesmo uma existência miserável e desgastante”, escreveu uma brasileira. “Eu não fiz 10 anos de Fisk para sabe ler uma palhaçada dessa.”, escreveu outra.

Houve também quem adotasse um tom irônico para lidar com a publicação do jogador de pôquer. “Caraca você é incrível! Me chama pro seu aniversário de 14 anos?” escreveu uma mulher. “Cuidado com o que fala, senão a jiripoca going to pew pew, tu não conhece as brazilian woman”, escreveu um internauta.

