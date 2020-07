Nicolau Júnior participa de cerimônia de entrega de 110 novos ônibus escolares

O presidente da Aleac agradeceu ainda aos parlamentares que compõe a base do governo no Poder Legislativo

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), participou nesta quarta-feira (8) da solenidade de entrega de 110 novos ônibus escolares. O evento que foi realizado pelo Governo do Acre, por meio da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), ocorreu em frente ao Palácio Rio Branco e contou ainda com a participação do governador Gladson Cameli (Progressistas), do vice-governador Major Rocha (PSDB), do secretário de educação, Mauro Sérgio, e do secretário-adjunto, Moisés Diniz.

Dos 110 novos veículos, 65 são ônibus de 59 lugares, 19 são micro-ônibus de 29 lugares e 26 são micro-ônibus de 19 lugares adaptados para deficiente. O investimento total é de R$ 27.413.758,00, sendo R$ 15.056.500,00 provenientes do Estado do Acre e R$ 12.357.258,00 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Na oportunidade, Nicolau Júnior parabenizou o governador pela entrega dos veículos mesmo em meio às dificuldades que o estado enfrenta com a pandemia. “É com muita emoção que participo desse momento tão importante para o setor educacional do Acre. Nem nos quatro anos do meu primeiro mandato como deputado estadual, presenciei uma cena como essa. Um investimento importante que chegou em boa hora. Parabenizo o governador, o vice Major Rocha, e o nosso secretário de Educação, Mauro Sérgio pela importante e necessária aquisição”, disse.

O presidente da Aleac agradeceu ainda aos parlamentares que compõe a base do governo no Poder Legislativo, e que se fizeram presentes no evento.

Ao fazer a entrega dos novos ônibus, o governador Gladson Cameli disse que os veículos irão alavancar o alcance da educação no Estado. “Hoje é um dia de muita alegria para a educação. Estou muito feliz por ter vencido todos os obstáculos e por ter conseguido fazer a entrega desses ônibus. Agradeço a minha equipe e a todos os envolvidos. Esses veículos, sem dúvida alguma, irão alavancar o alcance da educação no Acre”, enfatizou.

Vale destacar que todos os 22 municípios serão beneficiados, conforme a necessidade específica de cada cidade. Com o investimento na melhoria do transporte escolar, o governo do Acre objetiva garantir aos alunos o direito de permanecer na escola e proporcionar segurança no transporte dos estudantes da rede pública estadual.

