Conheça os jogos gratuitos da PlayStation Plus em setembro

A Sony Playstation liberou hoje os jogos que estarão disponíveis em setembro para os assinantes da PS Plus, prepare-se para muito frango assado e hadoukens.

Enfrente 99 outros competidores em PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds ou desafie os lutadores mais fortes do mundo neste capítulo da série de games de luta mais famosa de todas, Street Fighter V.

Em PUBG: PlayerUnknown’s Battlegrounds os jogadores vão cair de paraquedas (literalmente) em um campo de batalha traiçoeiro, com apenas sua inteligência como proteção, conforme você acha itens e tenta sobreviver aos seus inimigos em um feroz battle royale. Torne-se um soldado poderoso do nada, e teste suas habilidades contra 99 outros jogadores em vários mapas. Apenas uma vida. Apenas um vencedor por partida. Destrua tudo sozinho ou enfrente o desafio com um esquadrão de até quatro jogadores para aumentar a sua chance de sobreviver – e ganhar a glória.

Já em Street Fighter V, o mais novo título da série Street Fighter, prepare-se para afiar suas habilidades nos modos de luta para um jogador, depois prove que é o melhor do mundo nas partidas online!

Ambos os jogos estarão disponíveis para assinantes PS Plus a partir de terça-feira, dia 1 de setembro, até o dia 5 de outubro.