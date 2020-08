Ifac anuncia previsão de corte de R$ 3,8 milhões no orçamento de 2021

O Instituto Federal do Acre (Ifac) divulgou nota afirmando que existe estimativa de queda na faixa de 18,2% no orçamento destinado para o próximo ano, o que representa um corte de R$ 3,8 milhões. Os dados fazem parte da Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA), elaborada pelo Ministério da Educação (MEC).

“De acordo com o pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (Prodin), Ubiracy Dantas, o Ifac contou com orçamento de R$ 15,5 milhões, que foram destinados para o ano de 2020. Porém, caso a proposta prevista para 2021 seja aprovada junto ao Congresso Nacional, o Instituto Federal do Acre (Ifac) contará com apenas R$ 12,7 milhões para o pagamento de despesas administrativas”, divulgou a instituição em release.

PUBLICIDADE

A instituição informa que está em um momento “em que não é possível realizar mais reduções em suas atividades e despesas diárias”. Além do Ifac, os demais 40 Institutos Federais, Cefets e o Colégio Pedro II também sofrerão reduções orçamentárias, caso a PLOA 2021 seja aprovada.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários