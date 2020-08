Latam e Azul anunciam retomada de serviços no Acre, mas sem rota para Cruzeiro do Sul

Duas das maiores companhias aéreas brasileiras, Latam e Azul, já estão de volta em suas operações no Acre. No entanto, nenhuma das duas companhias retomaram rotas para Cruzeiro do Sul.

Ambas as empresas anunciaram a retomada por meio de comunicado. No site da Azul, ainda não há voos para Rio Branco. Já no site da Latam, não há itinerários que consideram a cidade de Cruzeiro do Sul.

A Latam já estará em solo acreano no próximo sábado (15).

