A Fazenda 12: enquete mostra acreana Raissa como favorita para ser eliminada

Na pesquisa, a vice-miss bumbum lidera as votações com 42,3% dos votos. O jornalista Lucas Cartolouco aparece na sequência com 29,3% e logo atrás, Fernandinho Beatbox, que até a publicação da matéria tinha 28,3% dos votos.

Raissa foi a mais votada da casa, com oito votos, e teve participação na Prova do Fazendeiro vetada por Rodrigo Moraes – que acabou vencendo a disputa nessa quarta-feira (16/9). Já Lucas Cartolouco foi indicação da Fazendeira Jakelyne Oliveira e Fernandinho Beatbox acabou sendo o escolhido da baia.