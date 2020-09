A Fazenda 2020: Acreana Raíssa é detonada por peões e chamada de “zero à esquerda”

Juliano finalizou o papo, que acontecia na casa da árvore, alfinetando a peoa sem dó: “Só fica se aparecendo, mostrando a bunda com a cabrita. Sem conteúdo“

Raissa Barbosa não era tão conhecida do grande público, mas causou na primeira semana, jogou água na cara de Biel, brigou e até mesmo sobreviveu a uma roça em A Fazenda 2020. Mesmo com tudo isso, alguns dos peões ainda não acreditam no seu potencial.

Juliano Ceglia deixou claro que não tem nenhum impedimento em votar na peoa: “Quando precisar votar, é só me falar que eu voto. Ela fica apelando“. Rodrigo Moraes, que está sempre analisando todos, detonou a vice-miss bumbum: “Ela ainda está muito perdida… Vendida“. PUBLICIDADE Biel acredita que ela tem chances dela voltar à roça nessa terceira semana de jogo: “Por exemplo, se ela tomar dois votos agora, o foco vai todo nela“. Lucas Cartolouco, no entanto, discordou: “Eu acho que ninguém vota nela, agora“. O cantor deu o braço a torcer, mas também arrasou Raissa com seus comentários: “Também não, ela é muito zero à esquerda. Vai chegar uma hora que ela não vai ter nada mais de novo e a galera vai cansar. Ela vai para a roça automaticamente, ninguém vai salvar ela no Resta Um, cai na roça e é eliminada. Vai ser assim, o final dela. Ela é muito zerinho à esquerda, não fede e nem cheira“. Juliano finalizou o papo, que acontecia na casa da árvore, alfinetando a peoa sem dó: “Só fica se aparecendo, mostrando a bunda com a cabrita, coisas assim. Sem conteúdo“. Confira: Biel falando que a Raissa é zero a esquerda, que não ela não tem nada de novo e o Juliano falando que ela só quer ficar aparecendo mostrando a bunda, NOJO #AFazenda12 pic.twitter.com/AP2hJRUwrn — Renan (@RealitysComment) September 28, 2020

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários