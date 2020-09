Deputado diz que Mancio Lima não tem delegacia para abrigar agentes de Polícia Civil 

O deputado estadual Jonas Lima (PT) usou o pequeno expediente da sessão remota da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) desta quarta-feira (30), para reclamar da falta de estrutura da Polícia Civil no município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Jonas disse que a região necessita melhorar as instalações da Polícia na região do Coco. “Aqui é uma fronteira e a polícia não tem uma delegacia para trabalhar”, desabafou.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários