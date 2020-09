Ex de Perlla nega ter vazado nudes da cantora e afirma que recebeu imagens

Segundo o professor de música, as imagens são prints de vídeos da funkeira no aplicativo Bigo Live, rede em que o usuário pode ganhar dinheiro se agradar os espectadores

Os ex-marido da cantora Perlla, Cassio Castilhol afirmou ao EXTRA que há seis meses recebeu as nudes da cantora que circulam em grupos de WhatsApp. Segundo o professor de música, as imagens são prints de vídeos da funkeira no aplicativo Bigo Live, rede em que o usuário pode ganhar dinheiro se agradar os espectadores. Para Perlla o ex está usando esse momento para querer prejudicar a sua imagem: “Mas não está pensando nas filhas dele, pegando prints de vídeos e colocando as imagens de uma forma que não foi proposital”.

“Fotos íntimas delas eu não tenho mais, porque troquei de aparelho celular. Mas mesmo se tivesse, não vazaria. Agora, o que tenho vistos são prints dela no próprio aplicativo Bigo Live. E essas imagens com os peitos de fora, recebi de amigos quando estava casado com ela. Cheguei a mostrar, mas ela disse que foi um descuido. Mas o que pode vazar são imagens que ela pode ter mandado para alguém. Não sei se ela fez isso, mas que ela negociou nudes eu tenho como provar. O que ela fez depois daquilo ali, só ela e Deus que sabem”, detalha.

PUBLICIDADE

Cassio chega a descrever as fotos que foram vazadas (mas não foram publicadas pelo EXTRA):

“Tem uma (foto) que ela está com um colarzinho rosa e com os peitos de fora. Aquilo chegou no meu WhatsApp há seis meses. Agora, eu não fiz nada. Meu celular tá aqui para a polícia periciar se for preciso”.

O professor de música conta que está tentando se desvencilhar da ex-mulher e diz que parou de falar dela nas redes sociais:

“Não cito mais ela no Instagram para nada. Ela me acusou de ameaçá-la de morte, falou que eu tenho arma. E eu tenho provas que a minha arma é de airsoft (réplicas de armas reais, usadas em esportes). Ela não tem provas que eu ameacei ela de morte. Porque falar “eu vou te matar” é ameaça de morte. Agora, falar “eu quero que você morra” não é ameaça, é um desejo. E isso eu falei mesmo”.

Em entrevista, Perlla disse que antes do casamento acabar, percebeu o ex-marido passou a querer entrar no aplicativo Bigo Live e a aparecer mais. Ela acredita que ele queria assumir o comando de sua agência. Mas Cassio rebate e diz que ele era mesmo o dono do negócio:

“Tudo que eu falo eu provo. O extrato financeiro da empresa do mês de agosto veio no meu nome. Já entrei na justiça contra a Perlla hoje (na quinta-feira, dia 10) e o meu advogado me garantiu que até a próxima quinta-feira (17) o oficial de Justiça vai bater na porta dela. Na ação, também peço a visitação e estou oferecendo a pensão alimentícia”.

Professor de música numa escola no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, Cassio diz que nunca teve pretensões artísticas, mas que há algum tempo passou a cuidar do corpo e percebeu que começou a chamar mais atenção:

“Antes mesmo de eu me separar, comecei a malhar e meu corpo começou a chamar atenção… Sai um pouco dos bastidores e passei a aparecer mais. Não tenho pretensão, mas se aparecer essa oportunidade não vou rejeitar não”.

Trabalho como influenciadora e no aplicativo.”

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários