Rafa Kalimann desabafa sobre nova crise de síndrome do pânico

A influencer alugou uma casa no interior de Goiás para passar alguns dias descansando e mesmo no refúgio, ela teve a crise

A digital influencer Rafa Kalimann contou aos seus seguidores, nesta segunda-feira (21/9) ter tido nova crise de síndrome do pânico no último fim de semana. A ex-BBB revelou, ainda, já ter sofrido com a doença no ano passado, mas pensava já ter superado.

“Em momentos como o que estou passando agora é que confirmo o quanto é necessário colocarmos para fora nossas dores, temos com quem falar, não ter vergonha de pedir ajuda quando necessário, ter por perto quem te acalma e pessoas que te amam”, disse Rafa.

A influencer alugou uma casa no interior de Goiás para passar alguns dias descansando e mesmo no refúgio, ela teve a crise. “Veio silenciosa como é e causou dor. Hoje tenho mais maturidade e entendimento do que no passado para encarar e fé que ela já está passando”, explicou.

Confira o desabafo:

Em momentos como o que to passando agora é que confirmo o quanto é necessário colocarmos pra fora nossas dores, temos com quem falar, não ter vergonha de pedir ajuda quando necessário, ter por perto quem te acalma e pessoas que te amam.. — Rafa Kalimann ✨ (@rafakalimann_) September 21, 2020

