Trio é preso no Aviário por tráfico de drogas e porte ilegal de armas

Duas mulheres e um homem foram presos em uma residência do bairro Aviário, nesta quinta-feira (10), por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Por meio de denúncia anônima, a Companhia de Choque do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e a Companhia de Policiamento com Cães (CPCães) chegaram até os suspeitos.

Com o trio, as autoridades apreenderam quase dois quilos de skunk, um quilo de cocaína pura, uma pistola 9mm com dois carregadores sem munição, duas balanças de precisão, um netbook e, ainda, R$ 280 oriundo do tráfico.

Os acusados receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla).

