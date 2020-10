Empresária faz ensaio de fotos para celebrar divórcio no Maranhão

“Às vezes, as mulheres estão inseridas nesse relacionamento, mas não conseguem identificar porque a sociedade não quer que elas conversem entre si a respeito desse assunto. É muito cômodo para a sociedade que as mulheres, em maioria no mundo, fiquem caladas, submissas, somente aceitando as leis feitas por homens. Quero que as mulheres compartilhem essas experiências, não desejo isso para nenhuma mulher. Quando você sofre de dependência emocional, psicológica e financeira, ter o apoio de outras pessoas te ajuda a sair disso”, explica a empresária.