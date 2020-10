Mara Maravilha revela que filho de 2 anos está com Covid-19 e faz desabafo

View this post on Instagram

Sim, estamos passando pelo Covid, pelo deserto, mas sempre com Fé em Deus! Estamos tomando as devidas medicações e todos os cuidados recomendados. O nosso filho, a nossa herança, o Benjamim também testou positivo e a sua pediatra, a Doutora Lilian Zabotto nos tranquilizou, pois é confirmado que as crianças apresentam menos riscos de desenvolver o vírus, e ele não apresenta nenhum sintoma, está perfeito, comendo saudavelmente, dormindo bem, brincando feliz, bebendo muita água, respeitando com uma disciplina regrada. Todas vacinas em dia. O nosso guerreirinho Benjamim tem inocentemente nos passado força, carinho, e muito amor, com seu sorriso fácil e gracinhas! 🙌🏻🙏🏻 Graças a Deus, temos um bom plano de saúde, cedido pela minha casa, o SBT, e uma boa condição para passar por esse momento. Porém, sofremos pelos os que se foram sem condições de ao menos lutarem, os que estão sofrendo essas perdas irreparáveis! Sentimos muito por nos julgarem. Aos que julgam o meu silêncio, por motivos tão banais, que nem passam na minha vontade, sofremos pela hipocrisia de teorias e oratórias de empatia. Mas, na verdade, a nossa grande cura é amar ao próximo como a nós mesmos! Tenho aprendido como o silêncio é tão valioso, então, se não consegue amar, respeito é obrigação social! MARAAAA é a humanidade que não abre mão do amor sem interesses ! O tempo de Deus é perfeito, e eu creio e na fidelidade do ETERNO! Tudo cooperando para o nosso bem. Obrigada aos meus irmãos, filhos do Deus que é amor sem hipocrisia! #empatia #familia